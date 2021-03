Lewis Hamilton: “Ik verwacht een lange en intense titelstrijd met Max Verstappen”

LEES OOK. Red Bull vol zelfvertrouwen richting eerste F1-race: Kan Max Verstappen eindelijk voor de titel strijden?

Krijgen de fans dit jaar de langverwachte titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen te zien? De toekomst zal het uitwijzen maar de voortekenen voor een spannende strijd zijn alvast aanwezig.

Red Bull kende eind vorig jaar immers een sterk seizoenseinde met een overwinning voor Max Verstappen in Abu Dhabi en ook de driedaagse test in Bahrein ter voorbereiding van het nieuwe F1-seizoen deed het beste vermoeden.

Als de formatie uit Milton Keynes die lijn kan doortrekken in een seizoen waarin de regels nauwelijks veranderd zijn ten opzichte van het vorige seizoen mag er gehoopt worden op een spannende titelstrijd.

Na de pre-season testen in Bahrein, waar Red Bull heel sterk voor de dag kwam en Mercedes heel wat minder, lijkt het er ook op dat het gat kleiner geworden is tussen beide teams. Maar dan is er ook het feit dat het niet de eerste keer zou zijn dat Mercedes voorafgaand aan het nieuwe seizoen de concurrentie zand in de ogen strooit tijdens de testdagen.

Maar als we Lewis Hamilton mogen geloven kunnen we ons opmaken voor een lange, spannende titelstrijd tussen Mercedes en Red Bull.

“Als je hen de laatste race van 2020 hebt zien winnen kan je enkel concluderen dat ze er meteen zullen staan, of tenminste toch vooraan zullen meedoen,” aldus Hamilton.

“Het gaat een geweldige lange strijd met hen worden gedurende het jaar.”

De enige rijder die Hamilton enigszins het vuur aan de schenen kon leggen sinds 2014, en die zelf niet voor Mercedes uitkwam was Sebastian Vettel in 2018.

