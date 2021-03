Van Gucht over fors stijgende cijfers: “Risico het hoogst in vier maanden tijd”

Het aantal besmettingen blijft stijgen naar meer dan 4.000 nieuwe coronagevallen per dag. En ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt met 22 procent naar 203,7 opnames per dag. Viroloog Steven van Gucht geeft een stand van zaken.

Zoals elke dinsdag gaf het Crisiscentrum een stand van zaken over de coronacijfers. Die zijn namelijk zorgwekkend: "De cijfers van vandaag zijn hoog en van dezelfde orde die we zagen bij de start van de tweede golf in oktober", zegt viroloog Steven Van Gucht. "Ze verdubbelen wel minder snel dan in de tweede golf. We kunnen de eventuele opstoot neerdrukken. Strengere maatregelen kunnen daarbij helpen, maar de grootste hefboom zit nog steeds in onze eigen handen."

Van Gucht verwijst daarmee naar de reeds geldende maatregelen zoals contacten beperken, mondmaskers dragen en telewerken. "De trends van Google Mobility laten nog geen grote daling zien voor de verplaatsing voor het werk", zegt hij. De periode voor de krokusvakantie was er 25 procent minder mobiliteit dan normaal. Op dit moment is dat gestegen naar 20 procent minder verplaatsing voor het werk.

We zitten momenteel aan gemiddeld 4.060 nieuwe besmettingen per dag. Dat is een toename van 41 procent op weekbasis. Dat is een stuk hoger dan bij de andere opflakkeringen in 2021. In de voorbije week waren dat op drie dagen zelfs meer dan 5000. "Daarmee is het risico op besmetting het hoogst in vier maanden", zei Van Gucht. "Mensen die tot een risicogroep horen, loont het de moeite om extra voorzichtig te zijn in afwachting van hun vaccinatie."

De stijging is te merken bij alle leeftijdsgroepen. Ook de 90-plussers. De grootste toename is te zien bij kinderen en vooral bij tieners. Respectievelijk gaat het om een stijging van 56 en 60 procent. "Meer dan 1 op vier van de huidige besmettingen vinden we bij deze leeftijdsgroepen. Het grootste aantal nieuwe gevallen zien we momenteel bij tieners en dan vooral bij kinderen tussen 10 en 12 jaar oud."

Ziekenhuisopnames

Zoals alle cijfers, stijgen ook de ziekenhuisopnames verder. Gemiddeld komen er nu 204 nieuwe opnames bij per dag. Dat is 22 procent meer dan de week ervoor. Verleden zaterdag werden er 243 nieuwe opnames gemeld. Dat is het hoogste dagcijfer van 2021.

In totaal liggen er vandaag op intensieve zorg 588 patiënten. Dat is een toename van 17 procent. Dat komt overeen met een verdubbelingstijd van 1 maand. Aan dit tempo zouden we volgens het Crisiscentrum de drempel van 1000 patiënten op intensieve zorg bereiken.

Ook de overlijdens stijgen licht. Elke dag zien we nu 25 overlijdens. Dat is 2 procent meer dan de week ervoor.

Niet-dringende zorg

Op 22 maart zijn de ziekenhuizen opnieuw overgeschakeld naar fase 1b. Dit betekent dat de helft van de dienst intensieve zorg worden voorbehouden voor covid-patiënten. De ziekenhuizen kunnen hiervoor niet-dringende zorg uitstellen. Van Gucht benadrukt dat alle noodzakelijke medische zorg doorgaat. "Als u zich ziek voelt, dan mag u niet twijfelen om uw arts te contacteren. Tijdens de piek van de eerste golf werden maar half zoveel kankerdiagnoses vastgesteld", zegt Van Gucht.

"Een herstelperiode tussen maart en september 2020 maakte dat niet volledig goed. Er werden nog altijd 14 procent minder kankerdiagnoses gesteld dan in de periode het jaar voordien. Vijfduizend kankerpatiënten zijn dus niet tijdig bij hun arts te rade gegaan. Dat komt overeen met het typisch aantal kankerdiagnoses van één maand in België."

Gudrun Briat, de woordvoerder van de taskforce vaccinatie sluit de persconferentie af met goed nieuws. "We hebben vandaag de kaap van één miljoen gevaccineerden bereikt", zegt Briat. "Je laten vaccineren is een vorm van solidariteit. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe dichter we komen bij het normale leven."