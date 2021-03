Wie heeft Wouter Dedroog gezien?

Maasmechelen

De politie heeft een opsporing bericht verspreid over Wouter Dedroog. De 30-jarige Maasmechelaar verliet maandag in de vooravond - rond 18 uur - een huis op de Boudewijnlaan in Maasmechelen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Hebt u meer informatie over deze onrustwekkende verdwijning of hebt u Wouter gezien, laat het dan weten aan de politie via telefoon 089/47.47.47 of via 101. Indien Wouter dit leest: gelieve contact op te nemen met politie of met je familie. mm