Markant Beringen bezoekt leden

Er is een online aanbod: in februari kregen de leden een Valentijnscadeau. Ze konden inzoomen op liefdesverhalen, verteld door Hilde Rogge , omlijst met muziek door Rein de Vos en in beeld gebracht door cameraman Barend Weyens. In maart was er de online causerie van Caroline Rigo die een inkijk gaf in de wereld van de minerale make-up.Ondertussen loopt er een quiz waar de leden een poging doen om de teamleden te herkennen aan de hand van jeugdfoto’s. Naar aanleiding van Pasen, verrasten de teamleden hun dames met een kleine attentie en een boodschap van hoop.