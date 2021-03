Studenten tweedekansonderwijs danken zorgverleners met knutselwerkjes van Kers & Pit

“We beseffen hoe belangrijk de zorg is, zeker in coronatijden”, vertellen Nathalie en Helena. “Het zorgpersoneel heeft nu al een jaar lang alles moeten opvangen. Met de hulp van basisschool Kers & Pit Heers en Bovelingen konden we hen een mooie attentie bezorgen. Alle 231 leerlingen werkten mee: ze maakten tekeningen en hartjes, schilderden kaarsenhouders en knutselden zelfs spuitjes. Elke klas gaf er een eigen invulling aan. Het was de bedoeling dat we zelf zouden helpen in de klas, maar door de coronamaatregelen kon dat helaas niet.”

Vorige week, tijdens de Week van de Zorg, haalden de studenten alle werkjes op en overhandigden ze aan woonzorgcentrum Berkenhof in Heers en ziekenhuis Vesalius in Tongeren. Een warm gebaar dat het zorgpersoneel wel wist te appreciëren.