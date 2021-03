Mee met de carré: zo draag je dat vierkante sjaaltje

1. In je haar

Rond een lage staart gewikkeld, als een zomerse haarband met een knoop bovenaan of een laaghangende strik achteraan in je hals. Of volledig over het haar met een knoop vooraan én een grote zwarte zonnebril.

2. Rond je pols

Mooi als kleurrijk contrast met een basic outfit: knoop een kleine, felgekleurde sjaal rond je pols.

3. Als riem

Populair bij de Françaises: vervang je riem door een zijden sjaal en laat deze vooraan losjes openhangen.

4. Aan je handtas

Saaie tas opgefleurd: knoop je sjaaltje losjes aan de riem of omwikkel het handvat.

5. Rond je lijf

Als pareo blijft de grote carré strandfavoriet, maar sommigen zich ook aan een experiment met de sjaal als top.

6. Rond je hals

Dé klassieker .Strak opgeplooid met de knoop aan de zijkant, stoer in een driehoek, onder de kraag van je hemd als een das …

7. Aan je bril

De brilketting is momenteel populair, ook een zijden sjaaltje houdt die (zonne)bril elegant in je buurt.

8. Als mondmasker

Een mondmasker wint zelden de schoonheidsprijs. Met een sjaaltje ervoor wordt het extra warm, maar ook extra elegant.