Peter Bosz is dinsdag ontslagen bij Bayer Leverkusen. De Duitse subtopper verloor 8 van de laatste 14 wedstrijden en bezet de zesde plaats in het klassement. Deze resultaten zijn de Nederlander fataal geworden. Hannes Wolf, vorig seizoen nog aan de slag bij KRC Genk, neemt het roer over tot het einde van het seizoen.