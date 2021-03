Timothy Dupont hoopt zich te meten met andere sprinters in Oxyclean Classic Brugge-De Panne : “Ben in goeie doen”

In de tweede etappe van de Ster van Bessèges was het al eens prijs voor Timothy Dupont dit seizoen. En in de GP Jean-Pierre Monseré mocht hij nog eens het podium op toen hij achter Tim Merlier en Mark Cavendish als derde finishte. Afgelopen woensdag kwam Dupont tijdens Nokere Koerse in volle sprint ten val. In de Oxyclean Classic Brugge-De Panne (WorldTour) woensdag hoopt Timothy Dupont weer aanspraak te kunnen maken op een dichte ereplaats.

“Ik denk dat een groepssprint woensdag niet veraf zal zijn”, blikte de renner van Bingoal-WB vooruit. “Ik ben de laatste weken wel in goede doen en zal kunnen wedijveren met de rest van de rappe mannen. Ik denk dan aan Sam Bennett, Alvaro Hodeg en noem zo maar op. Er komt een sterk deelnemersveld aan de start in Brugge. Logisch, want dit is een WorldTour-koers. Ik hoop me alvast te kunnen meten met de andere sprinters.”

De wedstrijden volgen elkaar nu met een razend snel tempo op. “Woensdag dus Brugge-De Panne, dan staat Gent-Wevelgem op mijn programma, gevolgd door Dwars door Vlaanderen in Waregem, de Ronde van Vlaanderen, Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. Dat is best pittig en in sommige koersen hoop ik mijn kansen te kunnen gaan in de sprint. Veel hangt natuurlijk af van het weer. Kijk maar naar de Bredene-Koksijde Classic. Daar voorspelde men ook een massasprint. Uiteindelijk spatte de boel na één uur koers helemaal open en sprintte een groepje van 20 man voor de zege. Maar zoals het er nu naar uitziet, zal een grote groep zich aanbieden in De Panne. Voor mij is het een beetje een thuiskoers, aangezien ik in Gistel woon.”