In veel Schotse zalmkwekerijen zijn er grote problemen op het gebied van dierenwelzijn en milieu. Zo is er bij de vissen onder meer sprake van misvormingen, ziektes, ontbrekende ogen en zeewier dat groeit uit open wonden. Dat blijkt dinsdag uit internationaal onderzoek in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia.