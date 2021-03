Leerlingen Domino maken kennis met wetenschap en techniek

Sinds vorige week zijn er in Domino Genenbos heel wat projectjes geweest om kinderen in de lagere school kennis te laten maken met wetenschappen en techniek. Voor de leerlingen van het 6de leerjaar is dit een aanloop naar STEM in het middelbaar onderwijs.Lego-educationdozen werden gereserveerd en de 2de en 3de graad gingen hier vol enthousiasme mee aan de slag. Niet alleen werd er geknutseld, maar er werd ook nagedacht over het hoe en waarom. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn auto verder kan rijden? Waarom plaatsen ze 3 wieken aan een windmolen en geen 4? De leerlingen werden uitgedaagd om over deze en vele andere wetenschappelijke problemen na te denken en oplossingen te zoeken.In het 6de leerjaar kregen de leerlingen ook een initiatie Microbit programmeren. Dit legt voor hen de basis naar logisch en wiskundig denken omdat ze moeten nagaan welke stappen allemaal nodig zijn om een robot iets te laten doen.Het waren niet alleen plezante maar ook alweer heel leerrijke lesweken in Domino Genenbos.