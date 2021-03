Leerlingen Toerisme van campus de helix organiseren alternatieve gidsbeurten

Voor de leerlingen van het vijfde jaar Toerisme staat ieder jaar een excursie naar Antwerpen op het programma. Tijdens die excursie zetten ze de eerste stappen als toeristische gids. In de lessen die eraan voorafgaan verzamelen ze informatie en documentatie over een monument of locatie. Ter plaatse treden ze op als gids voor hun medeleerlingen. Dit is nu natuurlijk niet meer mogelijk. Ze moesten dus op zoek naar een alternatief. Met de nodige creativiteit vonden ze een oplossing: geen gidsbeurt, maar een beurs in de tent op het schooldomein. In deze coronaveilige omgeving was het toch mogelijk om uitleg te geven over een bezienswaardigheid uit Antwerpen. De leerlingen van het derde en vierde jaar waren aandachtige toehoorders. Met een goede voorbereiding en een mooie aankleding voor elke stand werd een stukje schooldomein omgetoverd tot het centrum van Antwerpen. De coronamaatregelen werden gedurende het hele gebeuren nauwkeurig opgevolgd.