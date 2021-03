Parochiale eenheid Sint-Barbara bedenkt mooi alternatief voor koffiestop

Zondag 21 maart was het niet alleen het begin van de lente of liep men rond met 2 verschillende sokken n.a.v. de dag van Autisme, maar vond ook de jaarlijkse koffiestop van Broederlijk Delen plaats. Normaal kan men dan een koffie drinken in de garage van de pastoor, maar dat kon dit jaar niet door corona. De werkgroep van de pastorale eenheid Sint-Barbara had echter een mooi alternatief uitgewerkt met een wandeling, koffie, koek en vriendschap. Je kon ook kiezen voor een koffiebox met (h)eerlijke koffie en wat lekkers: een flesje cava, een eclair en twee madeleintjes van de bakker, de koffie of thee kon je drinken uit de bijgeleverde tas. Ook aan de kinderen was gedacht, zij kregen in hun box een flesje Kidibul, een lekkere donut, een brikje chocomelk en fruitsap en een zakje paaseitjes. Als dat niet genieten was! Vraag het maar aan de 215 volwassenen en 25 kinderen.Je kon tevens een mooie wandeling van 5 of 8 km maken, vertrekkend vanuit De Kring in Tervant. Aan de inschrijvingstafel mocht men 85 deelnemers begroeten.