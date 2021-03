Helden van het Hamse jeugdwerk

Een algemene stelling vanuit de 4 jeugdbewegingen (Chiro Oostham, Scouts Genendijk, Chiro Genebos & KLJ Oostham) is dat “een spelnamiddag niet te vervangen is door een online alternatief.” Zo wordt er maar 30 tot 40% van de leden bereikt en na verloop van tijd raakt ook de motivatie en inspiratie bij de leiding begrijpelijk op. Gelukkig mogen alle leeftijdsgroepen sinds kort weer in real life hun ding komen doen. Ondanks heel wat te volgen protocollen blijft het samen spelen toch de uitlaatklep voor de leiding én leden. En dat er nood aan is stelt KLJ met: “We zien dat kinderen meer uitgelaten zijn, ze moeten meer energie kwijtraken”. Communicatie is bij momenten een dagtaak. Niet enkel bij vernieuwde maatregelen - net voor een weekend - maar ook onderling bij de leiding wanneer er geen fysieke vergaderingen kunnen gebeuren. Misverstanden ontstaan al wat sneller in Whatsapp-conversaties en de zoveelste online zoomvergadering levert al eens een in slaap gedommelde leider op. Een scoutsfiguur liet vallen dat er enerzijds “schermmoeheid is in combinatie met de leerstof in school waardoor leden afhaken voor online-sessies” en dat “studerende leiding hun ogen langzaam maar zeker in beeldschermen aan het veranderen zijn.” Was het maar een grap. Dat is het helaas niet.Opmerkelijk is dat de kampen van vorige zomer bij iedereen enkel maar goede herinneringen opleverden. Een chirostem verwoordde het zo: “Ondanks al dat extra werk heeft iedereen echt genoten van ons bivak. En dat was nodig. Voor leden en leiding maar misschien ook voor de ouders. Het was even ontsnappen aan de dagelijkse realiteit van het coronavirus”. Plannen maken gebeurt voorzichtig. Enkel op korte termijn. Maar wat wel overal terugkomt is de nood om “elkaar weer te laten lachen, plagen, vastpakken en de verloren tijd inhalen”. Het zomerkamp is natuurlijk wel al lang gepland, dat moet gewoonweg plaatsvinden. Qua aangesloten leden zijn er geen grote verschillen t.o.v. vorig jaar. Al zijn er wel een paar verenigingen die vaststellen dat bij de jongste groepen de instroom wat minder is. De 1-hobby regeling heeft hier een effect – er wordt dan al eens sneller voor een sportclub gekozen - maar ook het gebrek aan promo en wervingsmomenten.Financieel staat het jeugdwerk in Ham nog vrij stevig in de schoenen. Maar dit mag nu echt wel niet lang meer duren. De fuif- en verhuurinkomsten zijn immers volledig weggevallen. Naast de subsidies van gemeente en hogere overheid moest er creatief uit de hoek gekomen worden om de kas te spijzen: kerstbomenverkoop, take-aways, bloemenverkoop etc. Zelfs gulle giften van ouders of lokale gemeenschap worden genoteerd. Investeringen worden dan weer even uitgesteld. De laatste jeugdraad dateert van half oktober. Team Jeugdraad wil graag iedereen terug rond tafel want de 4-maandelijkse uitwisseling wordt hard gemist. Ook een aantal gemeenschappelijke activiteiten zijn geschrapt geweest (Springedingdag, Jeugddorp Open Straatdag, De Grote Uitstap). Zo was er afgelopen zomer wel een alternatief met het Doe-Boekje voor kinderen en komt er nu een actie met heel leuke prijzen voor tieners.Jeugdhuis De Stip is zwaar getroffen door dit alles. Gezien zij samen met de horeca al bijna een half jaar op slot zijn hebben ze naast een paar online activiteiten amper iets kunnen doen. Intact en de tienerwerking is wel terug voorzichtig opgestart, sinds kort kan er buiten al eens samengekomen worden. Ook werd er onlangs weer een blokbar uitgebaat in De Zille, een initiatief dat steeds heel wat goede respons krijgt van de lokale studenten. In stilte samen studeren op afstand met de protocollen van het moment. Wie had ooit gedacht dat dit één van de hoogtepunten zou zijn in een academiejaar? Het Stipbestuur verrichtte afgelopen zomer en herfst heel wat essentieel ontmoetingswerk: “De jeugd van Ham en omstreken zocht veel meer dan gewoonlijk hun toevlucht in De Stip. Het was één van de weinige plaatsen waar ze hun sociale contacten nog konden onderhouden”, stelt een bestuurslid. De jeugdhuisvrijwilligers staan klaar om terug te openen, wanneer het mag. Dj-poolHam kon daarentegen wel wat acties opzetten. Zo bleef het dj-lab steeds open en werden er sinds eind oktober al heel wat professionele livestreams met spectaculaire visuals uitgezonden. “Dat deed nog eens deugd”, was een veel gehoorde uitspraak bij de lokale dj-talenten. Binnenkort brengt dj-poolHam een livestream vanop een unieke locatie, meer info via de facebookpagina.Jeugdtheater Krnotsj repeteert en instrueert via Zoom en co. Elke woensdag met als doel in mei de voorstellingen live te mogen aanbieden. Vorig jaar slaagden ze hier ondanks de vele richtlijnen met onderscheiding in, een unanieme pluim van de bezoekers. Tot slot Speelplein Hampidoe. Zij kijken met veel ongeduld naar de zomer. “Wij waren vorig jaar heel blij dat de werking mocht plaatsvinden. Op twee locaties met 5 bubbels 5 weken non-stop zonder besmetting. De groepen waren wat kleiner maar hechter daar we meer individuele aandacht konden geven aan de kinderen”, zo vat een hoofdmonitor ineens ook de toekomst samen. Het scenario lijkt zich dan ook te gaan herhalen en een aantal vernieuwingen zullen blijven bestaan. De online voorinschrijvingen en de kleintjes op een aparte locatie zijn alvast een verbetering.