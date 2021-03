Pro League niet bevreesd voor strengere coronamaatregelen: “Al bewezen dat het veilig kan”

De coronacijfers blijven maar stijgen. De experten bereiden een rapport voor, waar het Overlegcomité zich wellicht eerstdaags over zal buigen. Zelfs een complete lockdown behoort opnieuw tot de mogelijkheden. De Pro League, de Belgische vereniging van profclubs, maakt zich geen zorgen over de voorzetting van het profvoetbal.

“We hebben de laatste maanden aangetoond dat het profvoetbal op een veilige manier wordt georganiseerd. We zijn dus niet meteen bang voor een nieuwe stopzetting”, zegt Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever. “We hebben ook wekelijks contact met de virologen en kunnen dus te allen tijde bijsturen als dat nodig zou zijn.”

Iets meer dan een jaar geleden, bij de start van de eerste lockdown, werd de Jupiler Pro League op één speeldag van het einde stopgezet. Pas in de zomer, bij de start van het nieuwe seizoen, werd het profvoetbal in ons land hervat. De Pro League werkte in samenwerking met de virologen een Covid-protocol uit om dat op een veilige manier te kunnen doen.