Rabona-alarm: Portugees haalt technisch hoogstandje boven en gaat viraal met fenomenaal doelpunt

Tottenham-speler Erik Lamela scoorde onlangs een doelpunt met een rabona, een bal achter het steunbeen. Dat had ene Jorge Fernandes duidelijk gezien.

Het inspireerde de 25-jarige Portugees, beter bekend als Joca, om hetzelfde te doen. In de wedstrijd tussen Leixões en Benfica B in de Portugese tweede klasse, dribbelde hij eerst zijn tegenstander om dan uit te pakken met een prachtige rabona die in doel verdween.

Spijtig genoeg verloor Leixões uiteindelijk met 2-1 van de B-ploeg van de club van Rode Duivel Jan Vertonghen. In de stand is Benfica B negende, Leixões is elfde. Estoril leidt de dans.