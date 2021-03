Louis Frans 101: “Nooit in extremen gegaan “

Leopoldsburg

Precies vandaag wordt Heppenaar Louis Frans 101. De viering van het eeuwfeest werd ondertussen al 2 keer uitgesteld owv de gekende redenen. Louis is afkomstig van Langdorp en was leraar Frans in het Kampse Atheneum. Later werd hij algemeen directeur van de scholengemeenschap Turnhout. Hij trouwde met Maria Bruyninckx die in 1999 overleed. Hun huwelijk werd gezegend met 3 kinderen : Cilia (73), Geert( 68) en Bert (66). “Ik ben altijd sportief geweest waardoor ik lichamelijk fit kon blijven. Voor de geestelijke gezondheid heb ik steeds veel gelezen, liefst boeken met een filosofische inbreng. Dat alles heeft me geleerd om nooit in extremen te gaan, maar steeds het juiste evenwicht te blijven zoeken”, verklapt Louis.