Hoge Gezondheidsraad: “Leerkrachten vaccineren, is de doos van Pandora openen”

Het rommelt in de Vlaamse regering. Het voorstel van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) om de leerkrachten voorrang te geven bij de vaccinatie, is in het verkeerde keelgat geschoten bij Wouter Beke (CD&V). Hij denk er niet aan om de vaccinatievolgorde bij te sturen. Minister-president Jan Jambon kiest intussen wel de kant van zijn N-VA-minister en wil dat er een gesprek over wordt gevoerd.