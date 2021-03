VIDEO. Ronnie O’Sullivan wint clash der titanen en snookert 1.100ste (!) century bij elkaar

Ronnie O’Sullivan staat in de halve finales van de Tour Championship snooker. De regerende wereldkampioen was met 10-8 te sterk voor zijn rivaal en generatiegenoot John Higgins.

Het relatief nieuwe toernooi (eerste editie was in 2019) bestaat uit de acht hoogst gerangschikte spelers op de wereldranglijst en is dus een soort mini-versie van de Masters. Naast O’Sullivan en Higgins doen ook Neil Robertson, Jack Lisowski, Mark Selby, Kyren Wilson, Judd Trump en Barry Hawkins mee. Vorig jaar ging de winst naar de Schot Stephen Maguire.

O’Sullivan, die de Tour Championship in 2019 won, is altijd op z’n best in toernooien tegen andere toppers en had nog een eitje te pellen met Higgins. De Schot had ‘The Rocket’ onlangs namelijk met 10-3 verslagen in de finale van het Players Championship.

Nadat de eerste zes frames gedeeld werden, pakte O’Sullivan een 6-3-voorsprong. Higgins pakte dan tot tweemaal toe een spelletje terug, maar de regerende wereldkampioen reageerde telkens gepast. Met zijn 1.099ste century (eentje van 112) zette hij de tussenstand op 8-5.

Higgins pakte opnieuw een frame terug, maar O’Sullivan reageerde met zijn 1.100ste century. Niemand komt in de buurt van ‘The Rocket’ op dit vlak. Uiteindelijk won de Brit met 10-8. In de halve finales speelt hij tegen Judd Trump of Barry Hawkins.