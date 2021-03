Johan Walem wordt de nieuwe coach van de Anderlecht-vrouwen

Anderlecht stelt vandaag de nieuwe coach van de vrouwenploeg voor, meer bepaald Johan Walem (49). De ex-speler van paars-wit is vrij nadat hij in februari in onderling overleg vertrok als bondscoach van Cyprus.

Eerder trainde de voormalige Rode Duivel ook KV Kortrijk en de RSCA-beloften. De vrouwenploeg van paars-wit zoekt een nieuwe T1 nadat bekendraakte dat Patrick Wachel (67) de club na vijf jaar verlaat.

De RSCA Women zijn op weg naar een vierde titel op rij, ze prijken ongeslagen aan de leiding na een reeks van 51 op 51 met 95 gemaakte goals en slechts vier tegengoals. Bij het team spelen onder meer Gouden Schoenen Tessa Wullaert en Tine De Caigny.(jug)