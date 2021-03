Bradley Wiggins komt met waarschuwing voor “fenomenale” Wout van Aert en Jumbo-Visma

Als Jumbo-Visma dit jaar wel de Tour de France wil winnen, dan zou de Nederlandse ploeg van Wout van Aert beter prioriteiten stellen in plaats van overal te willen winnen. Dat is de visie van gewezen Tourwinnaar Bradley Wiggins.

Met zeven overwinningen en negen podiumplekken moet Jumbo-Visma momenteel enkel Deceuninck - Quick-Step laten voorgaan in de zegestand van 2021. Denk maar aan de overwinningen van Wout van Aert in Tirreno-Adriatico en Primoz Roglic in Parijs-Nice.

Maar het grote doel is, net als vorig jaar, de Ronde van Frankrijk winnen. Dat lukte toen net niet met hun Sloveense kopman, ondanks het beukwerk van de beer uit de Kempen. Maar als Jumbo-Visma deze keer wel wil slagen, dan moet het de voorbereiding wat aanpassen. Althans, dat vindt Wiggins.

“Ze zitten er niet zo dik in qua diepte”, aldus de Brit in zijn podcast. “Roglic die Parijs-Nice wilde winnen. Daarnaast was er de kritiek dat Van Aert te weinig steun kreeg terwijl hij voor het eindklassement in de Tirreno ging en dat hij niet voldoende ploegmaats had in de finale van Milaan-Sanremo. Maar het doel is de Tour de France, dus je kan niet alles najagen.”

© EPA-EFE

“En dus rijst de vraag: waar gaan ze echt voor gaan en dus waar zetten ze hun beste team? Het is een zeer versplinterende ploeg als je naar kwaliteit kijkt en waartoe renners in staat zijn. We hebben het hier over een man als Van Aert die Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Tirreno kan winnen, en tegelijkertijd Roglic kan helpen in de Tour de France. Maar er wordt ook de vraag gesteld of hij een grote ronde kan winnen. Het antwoord is: ja. Tweede op het WK tijdrijden, tweede in de wegrit. Die kerel is fenomenaal. Dus moeten ze misschien hem niet meer steunen?”

Volgens Wiggins moet Jumbo-Visma dus meer kiezen. “Ze spreiden zich teveel en proberen te vaak overal te winnen”, aldus de Brit. “Vorig jaar met de lockdown en het ingekorte seizoen, dat was echt ideaal voor hen met de Tour de France. Maar op de manier waarop ze nu bezig zijn, gaan ze zich opbranden als de Tour voor de deur staat. Ze zullen niet zo sterk zijn, ook al omdat ze Tom Dumoulin verloren zijn. De spoeling is dun, terwijl INEOS wel weet hoe ze dit moeten aanpakken. Het draait niet om voorjaarskoersen, het draait om de Tour.”