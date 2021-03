Springen, volledig rond de as draaien in de lucht én afwerken? NBA-ster John Wall tart de wetten van de zwaartekracht

De LA Clippers leken maandag in de NBA op weg naar een kansloze nederlaag tegen de Atlanta Hawks, tot coach Tyronn Lue ingreep. Na een achterstand van 22 punten knokten de invallers zich terug in de wedstrijd en won de thuisploeg alsnog. Het werd 119-110.

Vooral Luke Kennard blonk uit, met 20 punten, 7 rebounds en 4 assists in 18 speelminuten. In de slotfase keerden de vedetten Kawhi Leonard en Paul George terug op het veld en werd de achterstand omgezet in een voorsprong die in de slotminuten niet meer uit handen werd gegeven. Leonard kwam, ondanks zijn pauze op de bank, tot 25 punten. De Clippers wonnen vier van hun laatste zes wedstrijden. Atlanta had er net een reeks van acht overwinningen op rij opzitten.

Houston kon tegen Toronto eindelijk nog eens genieten van een zege. De Rockets haalden het met 117-99, hun eerste overwinning sinds 4 februari. Ze verloren liefst twintig matchen op rij. Jae’Sean Tate (22 punten, ex-Antwerp) en Sterling Brown (20 punten) waren goed bij schot. John Wall (19 punten, 11 rebounds en 10 assists) leverde een ‘triple-double’ af én een draaiende lay-up. Straf.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Utah zet intussen zijn opmars verder. Het won maandag in Chicago met ruime 95-120 cijfers. Donovan Mitchell imponeerde vanachter de driepunterlijn, met vijf rake shots op acht pogingen. Hij kwam in totaal tot 30 punten.

Milwaukee tot slot boekte ook zonder sterspeler Giannis Antetokounmpo een makkelijke 140-113 zege tegen Indiana. De ‘Greek Freak’ ontbrak met een knieblessure. Zijn punten werden verdeeld door Jrue Holiday (28 punten), Pat Connaughton (20 punten), Brook Lopez en Bobby Portis (elk 18 punten). Milwaukee blijft als derde in het oosten bovenaan meespelen.

Uitslagen:

Chicago - Utah 95 - 120

Houston - Toronto 117 - 99

Memphis - Boston 132 - 126 (n. v.)

Milwaukee - Indiana 140 - 113

San Antonio - Charlotte 97 - 100

Cleveland - Sacramento 105 - 119

LA Clippers - Atlanta 119 - 110

Minnesota - Oklahoma City 103 - 112

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia 69,8 43 30 13

2. Brooklyn 67,4 43 29 14

3. Milwaukee 66,7 42 28 14

4. Atlanta 51,2 43 22 21

5. Miami 51,2 43 22 21

6. Charlotte 50,0 42 21 21

7. New York 48,8 43 21 22

8. Boston 48,8 43 21 22

9. Indiana 45,2 42 19 23

10. Chicago 45,2 42 19 23

11. Toronto 39,5 43 17 26

12. Cleveland 37,2 43 16 27

13. Washington 36,6 41 15 26

14. Orlando 33,3 42 14 28

15. Detroit 28,6 42 12 30

WESTERN CONFERENCE

1. Utah 73,8 42 31 11

2. Phoenix 68,3 41 28 13

3. LA Lakers 65,1 43 28 15

4. LA Clippers 63,6 44 28 16

5. Denver 59,5 42 25 17

6. Portland 59,5 42 25 17

7. San Antonio 55,0 40 22 18

8. Dallas 53,7 41 22 19

9. Golden State 51,2 43 22 21

10. Memphis 50,0 40 20 20

11. Oklahoma City 44,2 43 19 24

12. New Orleans 42,9 42 18 24

13. Sacramento 41,9 43 18 25

14. Houston 28,6 42 12 30

15. Minnesota 23,3 43 10 33

Programma van dinsdag:

Orlando - Denver

New Orleans - LA Lakers

New York - Washington

Miami - Phoenix

Golden State - Philadelphia

Portland - Brooklyn