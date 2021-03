Aftocht van Froome: Brit die opnieuw de Tour wil winnen, moet op 50km van de streep roemloos lossen in Catalonië

De ploeg van Sep Vanmarcke is namelijk met drie kanonnen gestart in de Spaanse rittenkoers: Daniel Martin, Michael Woods én Chris Froome. Die laatste werd echter al na één rit uitgeschakeld voor het algemeen klassement. De viervoudige Tourwinnaar moest op iets minder dan 50 kilometer van de finish lossen op een hellend stuk nadat Movistar het tempo verhoogde in het peloton.

Hij kwam uiteindelijk binnen op 8’30”. Het is dus duidelijk dat Froome nog veel werk heeft richting de Tour de France, die hij oh zo graag voor een vijfde keer wil winnen. De Ronde van Catalonië is zijn tweede koers van het jaar. Eerder werd hij 47ste in de UAE Tour.

De 35-jarige Brit vertoefde de voorbije weken, samen met onder anderen Ben Hermans, op Tenerife.

“Lettend op de wedstrijden tot nu toe, lijkt het erop dat iedereen al vroeg in vorm is”, zei Froome toen. “Die voorjaarswedstrijden zijn niet meer wat ze ooit geweest zijn. Normaal gezien werden die gebruikt om de vorm op te bouwen richting grotere wedstrijden. Maar nu gaat iedereen meteen hard van start. Het niveau van die wedstrijd is zo hoog als dat in de Tour, dus het is misschien niet slecht dat wij hier op hoogte ons proberen klaar te stomen.”

Voorlopig zonder succes, dus.