Duitsland gaat begin april in een strenge lockdown. Van 1 tot 5 april, tijdens het Paasweekend, zal het openbare leven in het land grotendeels stilliggen om het stijgende aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. Dat hebben bondskanselier Merkel en de minister-presidenten van de deelstaten in de nacht van maandag op dinsdag beslist. De lockdown die al geldt, wordt verlengd tot 18 april.