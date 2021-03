De coronacijfers blijven maar stijgen, zelfs tot boven de voorspellingen van biostatisticus Niel Hens. De virologen willen daarom aan de noodrem trekken: voor een korte periode in complete lockdown. Ook binnen de politiek is dat geen taboe meer: de experten bereiden een rapport voor, waar het Overlegcomité zich wellicht eerstdaags over zal buigen.