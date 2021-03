De scholieren van de middelbare school Kindsheid Jesu in Hasselt lunchten maandag voor het eerst buiten, per klasbubbel. — © Serge Minten

Hasselt

Refters die op slot gaan, speelplaatsen die opnieuw in vakken moeten worden ingedeeld en strengere quarantaineregels. In heel wat Limburgse scholen was het maandag alle hens aan dek door de nieuwe coronaregels