Orel Mangala is de eerste afvaller bij de Rode Duivels. Hij was al geblesseerd bij zijn Duitse club Stuttgart. Nu is hij ook niet fit verklaard door de Belgische bond. De 23-jarige verdedigende middenvelder heeft het trainingskamp van de Duivels verlaten. Het was zijn eerste selectie voor de nationale ploeg. Bondscoach Martinez roept geen vervanger op.