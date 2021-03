De vaccinatiecampagne komt op kruissnelheid. Vorige week kregen in Vlaanderen 130.000 mensen een prik, deze week 150.000 en volgende week 170.000. In Limburg is Voeren nu al vaccinatiekampioen. 1 op 5 volwassenen is er gevaccineerd. Maasmechelen is met 7,56 procent de minst gevaccineerde gemeente in Limburg. We vragen uitleg aan burgemeester Raf Terwingen.