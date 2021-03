Topman de Voorzorg blijft in de cel in onderzoek naar fraude. — © TV Limburg

In het gerechtelijk onderzoek naar fraude en witwaspraktijken bij de top van de Voorzorg in Limburg blijven topman Tony Coonen en de Hasseltse vastgoedmakelaar van Immo Top Invest in de cel. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling vandaag beslist.