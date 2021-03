Komt er een nieuwe lockdown? “Overheid moet ingrijpen in alle sectoren”

Virologen en biostatistici zijn het erover eens dat enkel drastische maatregelen het virus een forse klap kunnen geven. Professor Geert Molenberghs van de UHasselt neemt het woord lockdown niet in de mond, maar hij stelt dat het hele plaatje bekeken moet worden als we niet terugwillen naar de situatie van oktober. We moeten in alle sectoren tegelijk ingrijpen, weet hij. Wellicht komt het Overlegcomité opnieuw vervroegd samen en kunnen we ons woensdag verwachten aan zwaardere maatregelen.