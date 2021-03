Klinisch psycholoog Elke Van Hoof: “Stop met doemscenario’s over coronacrisis te lanceren”

Een professor huisartsgeneeskunde die in een actualiteitenprogramma pleit voor een nieuwe lockdown. Professor Van Hoof vraagt zich af wie nog naar die programma’s kijkt, en waarschuwt voor de dagelijkse stroom van doemberichten over het coronavirus. “We communiceren te veel. En dat heeft een nefaste werking op de bevolking”.

LEES OOK. Huisartsenvereniging trekt aan alarmbel: “Nu ingrijpen of we zitten in derde golf”

De doemscenario’s zorgen immers voor een groeiende onzekerheid bij de bevolking, een groeiende weerstand en zorgt ervoor dat mensen zich gaan afsluiten voor berichtgeving, met het minder goed opvolgen van de maatregelen als gevolg. In het bijzonder op kwetsbare groepen - denk aan laaggeschoolden, allochtonen, mensen met angstgevoelens en weerstandsgroepen (bijvoorbeeld ant-vaxxers) - heeft de communicatie een nefaste invloed. “Mensen hebben juist nood aan mentale rust”.

Van Hoof: “Ik heb de indruk dat sommige experten en politici de eerste willen zijn om met dramatisch nieuws te kunnen komen. Elke expert heeft nu wel al zijn doemscenario gehad”.

Ze roept op in de communicatie juist te benadrukken waar de uitdagingen liggen, hoe die worden aangepakt door de overheid en hoe we er het beste van kunnen maken. Belangrijk is ook de rol van rolmodellen, die op een humoristische manier aan infotainment en edutainment kunnen doen. Voor jongeren kan dat bijvoorbeeld via Ketnet of TikTok.