De Queen wil chef diversiteit in dienst nemen

De Britse koningin Elizabeth II gaat het diversiteitsbeleid van de monarchie moderniseren. Ze schiet in actie nadat prins Harry en Meghan Markle koninklijke medewerkers beschuldigden van racisme in hun spraakmakende Oprah-interview. Binnenkort waaien de paleispoorten open voor een expert diversiteit.

Volgens een rapport van de Mail on Sunday zal de koningin een diversiteitsexpert, die ze zelf liever omschrijft als een ‘diversiteit-tsaar’, aanstellen. Die zal moeten waken over de inclusiviteit onder het paleispersoneel van Buckingham Palace, Clarence House en Kensington Palace.

Het vernieuwde beleid houdt onder meer ook in dat koninklijke assistenten zullen deelnemen aan luister- en leeroefeningen met een breed publiek. De royals zullen daarnaast ook input vragen van etnische minderheden, mensen met een handicap en de LGBTQ-gemeenschap.

Koninklijke bronnen hebben benadrukt dat het paleis al een beleid, procedures en programma’s had, maar dat deze initiatieven niet de gewenste vooruitgang hebben teweeggebracht. Begin deze maand reageerde de Queen al op de racistische aantijgingen van Harry en Meghan.

“De hele familie is bedroefd te horen hoe zwaar de afgelopen jaren voor Harry en Meghan”, stond te lezen in een kort persbericht. “De problemen die daarin aangekaart werden, met name die van ras, zijn zorgwekkend. Terwijl sommige herinneringen kunnen afwijken, worden ze ernstig genomen en zullen door de familie in privékring aangepakt worden. Harry, Meghan en Archie zullen altijd geliefde leden van de familie zijn.”