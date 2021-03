Wolf rent rakelings voorbij vader en dochter in centrum van stad

Een vader keek verschrikt op toen in het centrum van het Duitse Lohne – vlak bij de Nederlandse grens – plots een wolf opdook. Het roofdier snelde op klaarlichte dag over straat en rende rakelings voorbij de man en zijn dochtertje. In tegenstelling tot haar vader vond zij het dier erg “cool”. De lokale politie werd op de hoogte gebracht, maar het is nog onduidelijk waar de wolf vandaan komt. De beelden verschenen zondag op de Nederlandse website Dumpert.