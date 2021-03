Hoe Belgisch is de “Belgische coronavariant” en wat weten we er al over?

Microbioloog Emmanuel André (KULeuven) is formeel over de nieuwe mutant die in ons land opduikt: “Het is geen Belgische variant, spijtig dat het zo gecommuniceerd werd.” Waar de mutatie dan wel vandaan komt, is nog niet geweten.

Heel veel kan microbioloog Emmanuel André (KULeuven) nog niet zeggen over de nieuwe variant, B.1.124.2. Wel dat hij wellicht rond de jaarwisseling in ons land is binnengekomen. “Waarschijnlijk tegelijk met de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant. Het is een mutant die ook al in andere landen werd vastgesteld.” Waar hij exact vandaan komt, is nog niet duidelijk. “Maar het is geen Belgische variant”, zegt André. “We hebben hem hier ontdekt omdat we nu in de teststrategie ook speuren naar de exacte variant waarmee mensen besmet zijn. Dat is het zogenaamde sequencing.”

Britse variant blijft het lastigste

In een aantal provincies is de aanwezigheid van de nieuwe variant aan het stijgen. Maar volgens André is het nog geen onrustwekkende evolutie. De microbioloog wijst erop dat vooral de Britse variant ons nu parten speelt en de cijfers beïnvloedt. “Dankzij de strenge maatregelen in ons land, is het gewone coronavirus quasi verdwenen. De stijgende cijfers vandaag zijn vooral te wijten aan de zeer besmettelijke Britse variant. Wat de nieuwe variant zal doen, is voorlopig nog onduidelijk. Uit de eerste onvolledige gegevens zien we dat hij misschien iets besmettelijker maar minder schadelijk zou kunnen zijn. Maar het is veel te vroeg om daar al uitspraken over te doen. We blijven onderzoek doen.”