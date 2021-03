Mark Coenen staat al een jaar aan ‘Den Draad’

Hoever staat het dat youTube kanaal en merchandise? Hebben jullie al een eigen fles Prosecco zoals de Meilandjes? “Het is alleszins een format dat je zou kunnen ontwikkelen voor televisie: als Blind getrouwd kan kunnen Avonturen met de Buren ook. We nemen elk aanbod ernstig, als het tenminste boven de 100.000 euro is.”Kende je je buren voor lockdown eigenlijk?

“Wij kenden elkaar natuurlijk al voor de lockdown, we wonen 20 jaar naast elkaar. Patrick is marketing-directeur van een Franse firma die in plastiek handelt. Ann was tot voor kort verantwoordelijk voor de marketing van Facebook in België en werkt nu voor Het Communicatie Centrum. Mijn vrouw Isabelle Baele (CEO van Borgerhoff-Lamberigts TV) en Ann leerden elkaar kennen op hun eerste job in een mediabureau. Dat we naast elkaar kwamen wonen was geheel toevallig, maar achteraf gezien, wel prettig.”Waar staat die draad eigenlijk? (diplomatisch) “Die staat waar een draad moet staan: op de scheidingslijn tussen hun tuin en de onze.”Word je er vaak over aangesproken? Is die post een eigen leven gaan leiden? “De totaal uit de lucht gegrepen verhalen van den draad behoren tot mijn populairste posts. Er brak haast een volksopstand uit toen we er mee stopten in juli, velen hoopten dat het fake news was. De doorstart werd op digitaal gejuich onthaald.”Hoeveel afleveringen verwacht je deze lockdown? Einde voorzien aan de kerstboom of eerder onder de paasklokken? “Wij gaan door tot aan het gaatje. Voorraad Prosecco is groot genoeg.”Is het aanrader voor andere mensen? “Het is een echte aanrader. Dat halfuurtje op zondag is iets waar we allemaal naar uitkijken: het is een perfect moment. Duurt tot de fles leeg is, gesprekken zijn altijd geanimeerd en er wordt altijd veel gelachen. In normale omstandigheden lopen we elkaars deur niet plat, maar dit is zeker een blijver.”

Tips voor mensen die er aan willen beginnen? “Alles kan besproken worden, behalve partnerruil: dat moet via Whatsapp. Koop gewoon een fles bubbels en begin eraan. Behalve als je naast die Meilandjes woont natuurlijk.”