Hasseltse gidsen bezoeken het Geheugenlaantje in Spalbeek

In september 2020 organiseerde de Dorpsraad van Spalbeek een prachtige tentoonstelling over de boeiende geschiedenis van het dorp. Dit initiatief mondde later uit in een permanente tentoonstelling.

Omwille van het grote succes van de tentoonstelling in de kerk besliste men om weersbestendige infopanelen te maken en deze in het Geheugenlaantje nabij de basisschool te plaatsen. Zo kunnen geïnteresseerden deze tentoonstelling permanent bezoeken. Van dit aanbod maakten de Hasseltse gidsen vorige zaterdag gebruik. Onder een stralende zon bezochten twee groepjes van telkens 9 personen – zoals corona het voorschrijft – dit mooie initiatief. Gidsen van dienst waren Greta Grosemans (initiatiefneemster van het project) en Ludo Liefsoens. De enthousiaste gidsen vertelden over enkele bekende Spalbekenaren zoals Hendrik van Veldeke, Elisabeth van Spalbeek en over de talrijke dorpsfiguren en het verenigingsleven. Ter afsluiting van ons bezoek bezochten we nog de eeuwenoude kapel met de prachtige, historische muurschilderingen.