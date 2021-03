Diabeten Maaskant Oost Limburg bestaat 40 jaar

De afdeling Maaskant Oost Limburg (MaOL) van de Diabetesliga bestaat sinds 2020 al 40 jaar. Door toedoen van Covid-19 is de viering vorig en dit jaar niet kunnen doorgaan. Daarom gebeurde het een beetje in mineur op het stadhuis van Genk.

Met veel trots namen de nieuwe en vorige voorzitter, Karel Van Suetendael en Alfons Kelchtermans, de herdenkingsschotel van Genk uit handen van schepen Ria Grondelaers in ontvangst. Het is een erkenning voor 40 jaar inzet door vele vrijwilligers die de vereniging gemaakt hebben tot wat ze nu is. Nog eens 40 jaar verder doen zal hopelijk niet nodig zijn. De afdeling zal zeer tevreden en geslaagd zijn met hun inzet als ze overbodig zijn geworden en diabetes in een vage herinnering veranderd is.