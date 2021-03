Altlas College Genk in dialoog met ondernemingscoach

De gastles kaderde in het project Vlajo ‘Ondernemers voor de klas’ waarbij zakenmensen hun kennis en ervaring delen met de jonge generatie.De leerlingen van het 6de jaar Marketing en Ondernemen van het Atlas College ontvingen Joeri Swennen, coach bij de onderneming Atlas Grow How. Door advies, coaching, training en management op maat helpt hij de commerciële performantie van bedrijven te verhogen. Een man met veel ervaring op het vlak van marketing en ondernemen en voor de leerlingen M&O dus ideaal om mee in dialoog te gaan. De ondernemer gaf een heel aantal leervolle tips die de miniondernemers en toekomstige ondernemers zeker kunnen gebruiken. Zo sprak hij onder meer over het belang van het levenslang leren en benadrukte dat intrinsieke motivatie essentieel is om dromen te verwezenlijken. Hij spoorde de jongeren ook aan om in kleine stappen naar een duidelijk doel te werken en daagde hen uit om uit hun comfortzone te stappen en gewoon plezier te hebben in het ondernemen.Joeri Swennen heeft zeker de ondernemingszin bij deze jongeren aangewakkerd. Zij zijn zonder twijfel allemaal weer een stukje wijzer geworden.