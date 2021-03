Kleuters Het Kompas kliederen erop los

Het plezier begon al bij de aankomst, enkele zeepbellenmachines toverden de hele speelplaats om tot een groot bellenfeest dat werd afgesloten met een mooi dansje. Daarna aten de kleuters hun buikjes rond tijdens een lekker paasontbijt. Na dit heerlijk ontbijt konden de kleuters zich helemaal uitleven door te kliederen met modder, scheerschuim, zeepsop, verf ... De kleuters hebben zich eens goed vuil mogen maken en wat hadden ze plezier. Namiddag maakten ze nog een wandeling in de mooie groene omgeving van de school. Om deze mooie dag helemaal compleet te maken, sloten ze de dag af met een lekkere pannenkoek. Moe maar voldaan gingen de kleuters naar huis, klaar om in bad te gaan en daarna hun bedje in om te dromen over deze mooie dag.