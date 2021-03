Leerlingen SAB dingen naar Europese Statistiekolympiade

Voor deze fase wordt een publieke stemming georganiseerd. Daarbij stem je op je favoriete video uit alle video’s die door de deelnemende teams zijn gemaakt. Het team dat deze prijs wint, mag de wedstrijd op Europees niveau voortzetten.Hoe stemmen? Om de leerlingen in deze wedstrijd te steunen, kan je stemmen op hun video (TEAMSAB4 in de eerste categorie) via een online formulier: https://form.jotform.com/210392911873053. De stemming wordt afgesloten op 28 maart om middernacht.Wat is de Europese Statistiekolympiade?De Europese Statistiekolympiade is een wedstrijd voor leerlingen van de 2de en 3de graad van het middelbaar onderwijs. Voor de laatste fase van de wedstrijd in België moesten de teams een video van 2 minuten insturen over het thema 'Informatie en desinformatie: officiële statistieken in een wereld overspoeld met gegevens'. De Statistiekolympiade wordt georganiseerd in samenwerking met Statbel, Statistiek Vlaanderen, IWEPS en Eurostat.