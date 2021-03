De zón Es de zón mien ouge pien duit drei ich mich e slaegsken óm want in zónneleecht te kieke liektj mich toch e bitje dóm Mer de maon diej luuetj mich lore en de veuls det den get beeftj binnen in dich weurs te zeker inne kortsten tied verleefdj Es de den ‘ne sjat kóns höbbe dae dich vastpaktj mèt geweldj weurs te binne twieë minute einen echte leefdjesheldj. Kinders, Theo Van Dael.