Benjamin Droogmans finalist in de Vlaamse Fysica Olympiade

De Vlaamse Fysica Olympiade of VFO is een wedstrijd waarin leerlingen van de derde graad secundair onderwijs theoretische vragen en praktische oefeningen over fysica beantwoorden. De VFO bestaat uit 3 rondes. De eerste ronde verloopt online op de school van de deelnemers en staat onder toezicht van de vakverantwoordelijke fysica.

In de eerste ronde – bestaande uit meerkeuzevragen met 4 alternatieve antwoorden - gingen meer dan 2 000 scholieren uit 233 scholen de uitdaging aan. 360 deelnemers plaatsten zich voor de tweede ronde. Voor de Sint-Martinusscholen verzekerde Benjamin Droogmans (laatstejaars Wetenschappen – wiskunde 8) zich van een plaats in deze ronde. Afgelopen woensdag ging de tweede ronde dit schooljaar noodgedwongen ook digitaal door. In het totaal namen 338 scholieren uit 142 scholen. Benjamin deed dat schitterend en veroverde een van de 16 finaleplaatsen. De Belgische finale vindt plaats op zaterdag 24 april en omvat een schriftelijke proef en een experimenteel gedeelte. Twee finalisten zullen ons land vertegenwoordigen in de Internationale Fysica Olympiade (IPhO) in Litouwen.