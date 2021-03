Heusden-Zolder start grote fietsveiligheidscampagne

In Heusden-Zolder wordt er aardig wat gefietst. Zeker het voorbije jaar viel dat meer dan ooit op. "En dat willen we blijven aanmoedigen. Want fietsen levert alleen maar voordelen op. Daarom doen we er ook alles aan om dat voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Met veilige infrastructuur en nu dus ook met een campagne waarbij we de hulp van onze inwoners nodig hebben", klinkt het."Het gaat om een actie waarbij we verschillende boodschappen in het straatbeeld brengen. Zoals bijvoorbeeld op het kruispunt Grauwzusterstraat en Pastoor Paquaylaan, waar we fietsers er attent op maken dat ze hun licht moeten opzetten of op het kruispunt Koerselsebaan en Geenrijt waar we automobilisten vragen om extra op fietsers te letten voor ze afslaan. Kortom, we verspreiden positieve boodschappen waarin fietsers en automobilisten elkaar bedanken en aanmoedigen om rekening te houden met elkaar. We geven kleine geheugensteuntjes en vragen om minimale inspanningen om het veilig te houden voor elkaar."