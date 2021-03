Limburgs Landschap: Een doodgewone bromvlieg

Dirk Ottenburghs, medewerker van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

Je kent ze wel als die vervelende mee-eters als je buiten op je terras lekker wil gaan eten: vliegen. Het moment dat je ze wat beter kan bekijken, is na een zwaai met je vliegenmepper of een opgerolde krant. Maar op dat moment liggen ze meestal niet in hun meest flaterende gedaante. Kortom, veel vliegenfans zijn er niet.

Onterecht, want het zijn fascinerende beestjes. Er zijn in ons landje ruim 4.500 verschillende soorten vliegen. Daar hoort de bromvlieg ook bij. Ook dit is een aparte familie binnen deze soortengroep met nog eens 37 verschillende vertegenwoordigers. De specialisten hebben er hun handen mee vol om deze sterk op elkaar gelijkende soorten uit elkaar te houden. Volgens mij verdient een bromvlieg haar naam zodra ze mij ‘brommend’ stoort als ik in de zetel zit. Tot ze dicht bij mij even gaat zitten. Dan pas valt op hoe mooi die vliegen eigenlijk wel zijn.

Daarnaast zijn ze ook heel interessant. Ik kan makkelijk de halve krant opvullen met weetjes over vliegen. Maar die plaats heb ik jammer genoeg niet, dus pik ik er eentje uit. Waarom denk je dat je een vlieg zo moeilijk kan doodslaan met je vliegenmepper? Wie heeft zich al niet doodgeërgerd omdat het beestje jou altijd net te vlug af is? Dat komt doordat een vlieg facetogen heeft, allemaal kleine oogjes in een bol waarmee ze 360 graden kunnen rondkijken, dus ook achter hen. Daarbij werken hun hersenen veel sneller dan die van ons. Waar wij ongeveer 30 beelden per seconde kunnen verwerken, zijn er dat bij onze bromvlieg zonder veel moeite 300. Tenslotte zijn ze enorm wendbaar en kunnen ze zich met hun sterke, middelste poten ook nog eens snel afduwen. Daarom staan wij zo vaak – met onze twee langzame ogen en maar twee benen – onder een lege vliegenmepper te staren.

Foto 1: Jos VandeberghFoto 2: GuidoFranssensFoto 3: Denise Dubois