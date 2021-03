De Kamer van Inbeschuldigingstelling in Antwerpen heeft maandag beslist dat Tony Coonen (foto), topman van De Voorzorg Limburg en vastgoedmakelaar Daan M. nog langer in de cel moeten blijven. — © Photo: Tom Palmaers

Tony Coonen, de Limburgse topman van De Voorzorg en vastgoedmakelaar Daan M. blijven in de cel in het onderzoek naar corruptie en witwaspraktijken. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen zopas beslist.