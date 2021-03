Gwyneth Paltrow raadt fans aan om porno te kijken, maar krijgt kritiek

Gwyneth Paltrow maakt zich in een paar zinnetjes heel enthousiast over het pornoaanbod van het moment en alle dingen die je eruit kunt leren… om vervolgens toe te passen in de eigen slaapkamer. “De eerste keer dat je naar porno kijkt die je echt en diep opwindt, lijkt het op het moment dat je seks hebt met een andere persoon. Je ervaart een opgetogenheid die je doet denken wat seks kan zijn”, schrijft de mama van twee op haar site. Voor wie al een tijdje geen seksueel getinte content heeft bekeken of beluisterd, heeft ze een boodschap: “Als je al even niet meer hebt gepiept naar wat er beschikbaar is, zal je misschien aangenaam verrast worden.”

Bedenkelijk boegbeeld

De aanprijzing valt echter niet bij iedereen in goede aarde. De blonde actrice is een invloedrijke stem in de MeToo-beweging. Ze vinden dat het boegbeeld ongeloofwaardig overkomt nu ze porno aanraadt. “Ik vrees dat het bespreken van leuke aspecten in ethische porno een zorgwekkende afleiding is van de realiteit van de reguliere online pornografie. In werkelijkheid zal de porno-industrie of de impact ervan niet veranderen door een paar ethische bedrijven”, zegt Claire McGlynn, hoogleraar rechten aan de universiteit van Durham en een expert in pornografie, in een reactie aan The Daily Mail.

Meer sekstips

Het is lang niet de eerste keer dat Paltrow het nieuws haalt met seksadvies. In het verleden wijdde ze al artikels aan sm, triootjes, anale seks en tantra. Ze heeft ook enkele eigen pittige items in haar webshop. Begin 2020 bracht ze een geurkaars uit onder de naam ‘This Smells Like My Vagina’. Die was binnen de kortste keren uitverkocht. De lijn werd uitgebreid met de opvolger ‘This Smells Like My Orgasm’. Ze bedacht ook een vibrator bestaande uit een roze bal - voor uitwendige stimulatie - en een wit langwerpig deel - voor inwendige stimulatie.