Duizelingwekkende beelden uit Londen. Waaghals Lewis Felix toont hoe hij enkele fitness-oefeningen doet over de rand van een gebouw van 40 verdiepingen hoog. Niet voor mensen met hoogtevrees dus.

“Wat we doen lijkt misschien roekeloos, maar elke video die je van mij ziet, is tot in de puntjes berekend en voorbereid.” vertelt Lewis, ook wel bekend onder de naam AirAddiction.

(mal)