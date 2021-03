Karlijn en Leander Dedroog: een tweeling van 21 en allebei Belgische top in hun sport. — © Luc Daelemans

In de reeks Bloedband gaan we op zoek naar (top)sporters binnen een en hetzelfde gezin. Maar dan wel over verschillende sporttakken heen. Vandaag de 21-jarige tweeling Leander en Karlijn Dedroog. Oftewel basketbal meets ballet.