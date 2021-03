Neos verwelkomt de lente

Normaal wordt de voorjaarswandeling voorafgegaan door een stevig ontbijt, maar door de coronamaatregelen werden de Neos-leden beperkt tot het wandelen. Toch had het bestuur een tussenstop voorzien aan de Achelse kluis, waar genoten werd van een heerlijke tas verse chocomelk en een spiesje van enkele ontbijtkoeken.

De wandeling vertrok in bubbels van zes aan de parking van het domein De Bever en was ongeveer 6,5 kilometer lang. “Corona heeft ertoe bijgedragen dat steeds meer mensen de eigen omgeving leren kennen, wat op zich een pluspunt is”, klinkt het bij Neos. “Zo leren ook wij de bossen van Hamont-Achel waarderen als echt wandelgebied en velen onder ons stellen zich de vraag: 'waarom moeten we altijd zover van huis om een mooie natuur te ontdekken terwijl we alles in eigen gemeente hebben?' Het bestuur van Neos trekt hier zijn conclusies uit en zal in de volgende maanden activiteiten in eigen streek organiseren.”

De eerstvolgende activiteit gaat door op 18 mei en zal een fietstocht zijn.