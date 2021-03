Jos Panagiotopoulos wordt ervaringsdeskundige bij VC Jekervallei

Hoe de eerste ervaring van Panagiotopoulos bij de Tongerse jeugd meeviel? “Ik heb het hier geweldig naar mijn zin gehad vandaag. Hier heerst nog een echte familiesfeer. Ik heb een groep gezien waar veel talent en potentieel in zit en leergierig is. Het belangrijkste is natuurlijk voetbalplezier en dat heb ik vandaag in die gasten hun ogen gezien. Het is ook gewoon zalig om die gasten bezig te zien op die leeftijd, ik zie mijzelf tijdens mijn trainingssessie in flashbacks nog bezig toen ik die leeftijd had.”

Dat Panagiotopoulos juist bij deze club terechtkwam, is niet toevallig. “Ik ken de voorzitter van in mijn jeugdjaren, samen zijn we gestart met voetballen bij SK Tongeren. Na mijn buitenlandse voetbalavonturen ben ik terug naar mijn geboortestad gekomen en hadden we snel weer contact met elkaar. Ik heb mij laten overtuigen door de visie van de voorzitter”, aldus Panagiotopoulos. “Echt investeren in jeugd waarover hij met zoveel passie vertelde, trok me aan. Zijn verhaal heeft me dus over de streep getrokken. Ik heb vandaag zelf mogen ondervinden dat het kind hier echt wel centraal staat. Ik ben dan ook ontzettend blij dat ik deze stap gezet heb en kom met veel plezier maandelijks aan de jongens mijn ervaring doorgeven.”

Ambitie

Zelf heeft de ex-voetballer nog wel ambities in de sport, maar momenteel vindt hij het goed zoals het is. “In mijn professioneel leven is het momenteel heel druk. Sowieso zou ik in de verdere toekomst ook graag blijven deel uitmaken van deze mooie club. In welke functie dat zou, moeten we nog bekijken. Momenteel werk ik mee in de zaak van mijn broer, de Griek Mezze&Grill. Hier kruipt op dit moment al mijn energie in. Mijn taak is om Mezze&Grill naar the next level te brengen. De eerste Griekse zomerbar van België in de eerste Stad. Samen genieten van een heerlijke cocktail in een zuiderse sfeer, zalig toch.”