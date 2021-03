Ferm Genoelselderen verdeelt paascadeautjes

In dit toch wel speciale jaar is het bestuur van Ferm Genoelselderen haar leden zeker niet vergeten. Nu ze nog altijd geen activiteiten mogen organiseren, zijn ze de afgelopen dagen druk in de weer geweest met het klaarmaken van hun paascadeautjes. Naast de chocolade eitjes, de hardgekookte eieren in ajuinschalen en een zelfgeschreven gedicht, werd de attentie vergezeld van een breinbrekersboekje om de corona-ellende wat doen te vergeten. Hopelijk komt er stilaan toch een einde in zicht en kunnen de leden eindelijk weer eens fysiek samenkomen, al is het maar in openlucht en met de nodige maatregelen in acht genomen.